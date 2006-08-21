Криштиану Роналду: «Я один из лучших в своем деле и уже в истории футбола. Я одержим успехом»

Нападающий «Ювентуса» рассказал о том, что мотивирует его продолжать играть в футбол.

«Я выиграл очень много трофеев. И много раз, когда мне не удавалось победить, я чувствовал, что это было правильно. Иногда я чувствовал обратное. Кто бы ни выиграл, это всегда верно.

Я один из лучших в своей профессии и уже вошел в историю футбола. То, что мы с Месси единственные, кому удалось выиграть по пять «Золотых мячей», – неслучайно.

Я одержим успехом. Это моя работа, но, если я не выигрываю, то это не конец света. И у меня до сих пор есть мотивация попытаться заявить о себе снова как на командном, так и на индивидуальном уровне. Если бы у меня ее [мотивации] не было, то я бы уже остановился.

Это будет легко, потому что я ничего не потеряю. Но меня толкает меня вперед страсть к футболу и желание побеждать.

Работа – это все. Даже Нобелевские лауреаты очень трудолюбивы. Мне нравится учиться у других спортсменов. Например, у Обиквелу (португальский легкоатлет – прим. Sports.ru). Мне нравится следовать хорошим примерам», – сказал Роналду.

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