«Барселона» хочет арендовать Неймара на два года с обязательством выкупа

продолжает работу по трансферу нападающего «ПСЖ» .

Каталонский клуб предложил парижанам отдать 27-летнего форварда в аренду на два года с обязательством выкупа после второго сезона.

При этом «Барселона» также заплатит за оба года аренды бразильца – сумма за каждый сезон составит более 8,5 млн евро, которые каталонцам выплатит за год аренды Филиппе Коутиньо.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» отклонит предложение «Барсы» об аренде футболиста на один сезон, так как клуб не уверен, что сможет выкупить следующим летом одномоментной выплатой.

В парижской команде полагают, что каталонцы попросят разбить сумму на транши, а этот вариант не устраивает.

Аренда на два года позволит «Барселоне» найти деньги на выкуп Неймара.