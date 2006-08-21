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«Барселона» хочет арендовать Неймара на два года с обязательством выкупа

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Филиппе Коутиньо Футбол

«Барселона» продолжает работу по трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара.

Каталонский клуб предложил парижанам отдать 27-летнего форварда в аренду на два года с обязательством выкупа после второго сезона.

При этом «Барселона» также заплатит за оба года аренды бразильца – сумма за каждый сезон составит более 8,5 млн евро, которые каталонцам выплатит «Бавария» за год аренды Филиппе Коутиньо.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» отклонит предложение «Барсы» об аренде футболиста на один сезон, так как клуб не уверен, что «Барселона» сможет выкупить Неймара следующим летом одномоментной выплатой.

В парижской команде полагают, что каталонцы попросят разбить сумму на транши, а этот вариант «ПСЖ» не устраивает.

Аренда на два года позволит «Барселоне» найти деньги на выкуп Неймара.

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