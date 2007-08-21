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«Динамо» интересуется вратарем «Ромы» Ольсеном

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Вратарь «Ромы» Робин Ольсен может продолжить карьеру в московском «Динамо».

Римский клуб работает над тем, чтобы до закрытия трансферного окна расстаться с рядом футболистов, и шведский голкипер, которым интересуются москвичи, входит в их число.

Также «Рома» планирует подыскать новые команды для Патрика Шика, на которого претендуют «Лейпциг» и дортмундская «Боруссия», Давиде Сантона (входит в сферу интересов «Мальорки» и СПАЛ), а также Максима Гоналона, который близок к переходу в «Ренн» на правах аренды с правом выкупа за два миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Гоналоном также интересуется «Спартак».

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