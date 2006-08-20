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Дембеле отказался пройти медосмотр после игры с «Атлетиком» и улетел в Сенегал, посчитав свою травму несерьезной

Теги Барселона Ла Лига травмы Усман Дембеле Футбол

Появилась новая информация о травме полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле.

По информации El Chiringuito, игрок отказался проходить медицинское обследование сразу после игры с «Атлетиком» (0:1), заявив врачам, что не испытывает серьезного дискомфорта и считает травму несерьезной.

Кроме того, сразу после игры Дембеле полетел в Сенегал. Он прождал самолет пять часов, проспав на диване в лаунж-зоне в терминале для частных вылетов. Футболист вернулся в Барселону только вчера, прошел медосмотр, по ходу которого и выявили серьезное повреждение.

Напомним, что Дембеле выбыл на пять недель. Об этом стало известно вчера.

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