Дембеле отказался пройти медосмотр после игры с «Атлетиком» и улетел в Сенегал, посчитав свою травму несерьезной

Появилась новая информация о травме полузащитника «Барселоны» .

По информации El Chiringuito, игрок отказался проходить медицинское обследование сразу после игры с «Атлетиком» (0:1), заявив врачам, что не испытывает серьезного дискомфорта и считает травму несерьезной.

Кроме того, сразу после игры Дембеле полетел в Сенегал. Он прождал самолет пять часов, проспав на диване в лаунж-зоне в терминале для частных вылетов. Футболист вернулся в Барселону только вчера, прошел медосмотр, по ходу которого и выявили серьезное повреждение.

Напомним, что Дембеле выбыл на пять недель. Об этом стало известно вчера.