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Егоров о VAR в РПЛ: «К нам нет вопросов со стороны международных организаций. У нас ноль ошибок»

Теги премьер-лига Россия судьи Александр Егоров видеоповторы Матч ТВ Футбол

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу системы VAR в РПЛ.

«Мы идем с VAR шаг за шагом. Сейчас у нас есть шесть лицензированных арбитров, которые могут работать с этой системой. Также есть девять арбитров, которые могут быть главными на матчах с VAR. Остальные рефери сейчас проходят специальные тесты и обучаются.

Идет еще одна группа ребят, которая должна получить лицензии. Нынешние шесть судей имеют мировую квалификацию и могут обслуживать абсолютно любой матч. Мы идем к тому, чтобы достаточное количество арбитров получило необходимую лицензию. Мы в процессе учебы. 

Мы стараемся никого не обделить. Система VAR используется каждый раз на играх разных команд. К нам нет вопросов со стороны международных организаций. У нас ноль ошибок», — сказал Егоров.

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