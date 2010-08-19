Егоров о VAR в РПЛ: «К нам нет вопросов со стороны международных организаций. У нас ноль ошибок»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу системы VAR в РПЛ.

«Мы идем с VAR шаг за шагом. Сейчас у нас есть шесть лицензированных арбитров, которые могут работать с этой системой. Также есть девять арбитров, которые могут быть главными на матчах с VAR. Остальные рефери сейчас проходят специальные тесты и обучаются.

Идет еще одна группа ребят, которая должна получить лицензии. Нынешние шесть судей имеют мировую квалификацию и могут обслуживать абсолютно любой матч. Мы идем к тому, чтобы достаточное количество арбитров получило необходимую лицензию. Мы в процессе учебы.

Мы стараемся никого не обделить. Система VAR используется каждый раз на играх разных команд. К нам нет вопросов со стороны международных организаций. У нас ноль ошибок», — сказал Егоров.