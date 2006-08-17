Вся раздевалка «Атлетика» аплодировала Адурису и пела его имя после победного гола «Барсе»

Игроки «Атлетика» встретили нападающего команды Арица Адуриса овациями после победного гола в матче 1-го тура против «Барселоны» (1:0).

Когда Адурис зашел в раздевалку, игроки начали аплодировать, а затем стали распевать его имя на мотив песни Глории Гейнор I Love You Baby.

Адурис вышел на замену на 88-й минуте и забил на 89-й. Он повторил рекорд нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, забив в 15-м сезоне подряд.

😳Адурис забил «Барселоне» ножницами на 89-й минуте. Не останавливается даже в 38 лет