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Вся раздевалка «Атлетика» аплодировала Адурису и пела его имя после победного гола «Барсе»

Теги Барселона Атлетик Ариц Адурис Ла Лига Футбол

Игроки «Атлетика» встретили нападающего команды Арица Адуриса овациями после победного гола в матче 1-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (1:0).

Когда Адурис зашел в раздевалку, игроки начали аплодировать, а затем стали распевать его имя на мотив песни Глории Гейнор I Love You Baby.

Адурис вышел на замену на 88-й минуте и забил на 89-й. Он повторил рекорд нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, забив в 15-м сезоне Ла Лиги подряд. 

😳Адурис забил «Барселоне» ножницами на 89-й минуте. Не останавливается даже в 38 лет

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