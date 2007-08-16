«ПСЖ» хочет, чтобы «Барса» включила Дембеле в сделку по Неймару

Форвард Неймар может покинуть .

На 27-летнего бразильца претендует . Сейчас клубы обсуждают игроков, которые будут включены в сделку.

«ПСЖ» нравится вариант с и Иваном Ракитичем, но они оценивают этих футболистов в 122 миллиона евро и хотят еще 100 миллионов, чтобы вернуть 222 миллиона, заплаченных за Неймара в 2017 году.

«Барселона» не будет платить столько, и «ПСЖ» предложил включить в сделку вместе с Коутиньо. Каталонцам эта идея изначально не понравилась, но в ближайшие дни все возможно.

«Барселона» считает, что стоимость Неймара упала за последние два года. По мнению каталонцев, Неймар стоит 160 миллионов.

«Если Неймар скажет, что хочет в «Барселону», то сделку закроют за 48 часов», — цитирует Diario Sport источник в «Барсе».

Бразилец об этом думает, но пока не высказался.