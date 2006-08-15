Константин Рауш: «Сейчас «Зенит» – самая сильная команда России. ЦСКА, «Локо» и «Спартаку» сложно конкурировать»

Защитник Константин Рауш поделился мнением о фаворитах Премьер-лиги.

– Как думаете, «Зенит» без проблем станет чемпионом или кто-то сумеет навязать борьбу?

– Мне нравится футбол, в который играет «Краснодар». Вам хорошо известны и другие команды, способные бросить вызов питерцам: , «Локомотив», «Спартак», пополнившийся сильными новичками.

Но, конечно, им будет очень сложно конкурировать с . В данный момент это самая сильная команда в России.

– Кого особенно выделите в команде Семака?

– Мне нравится, как играет Азмун. Дзюба силен. Барриос, Ракицкий… Перечислять можно долго, получится назвать всю команду.

У «Зенита» поставлена командная игра, они сыграны, уверены в себе, много опытных ребят, каждый знает маневр на своей позиции, – сказал Рауш.

Дзюба + Азмун = 10 из 11 голов «Зенита», шутки, переживания и безграничное уважение