«Зенит» ведет переговоры о матче с основой «Барселоны» в следующем году

Генеральный директор Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о проведении товарищеского матча.

«Ведем переговоры о товарищеском матче с основным составом «Барселоны» в следующем году», – сказал Медведев в эфире радио .

Ранее сообщалось, что игра может пройти этим летом после двух товарищеских матчей каталонцев в Японии и перед игрой за Кубок Жоана Гампера.

Клуб из Санкт-Петербурга этим летом подписал вингера «Барселоны» Малкома за 40+5 миллионов евро.

В начале августа молодежка «Зенита» Констанина Зырянова обыграла «Барселону» (U-19) Виктора Вальдеса (1:0), а затем «Зенит-2» Владислава Радимова проиграл той же команде (1:4).