«Зенит» ведет переговоры о матче с основой «Барселоны» в следующем году

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о проведении товарищеского матча.
«Ведем переговоры о товарищеском матче с основным составом «Барселоны» в следующем году», – сказал Медведев в эфире радио «Зенит».
Ранее сообщалось, что игра может пройти этим летом после двух товарищеских матчей каталонцев в Японии и перед игрой за Кубок Жоана Гампера.
Клуб из Санкт-Петербурга этим летом подписал вингера «Барселоны» Малкома за 40+5 миллионов евро.
В начале августа молодежка «Зенита» Констанина Зырянова обыграла «Барселону» (U-19) Виктора Вальдеса (1:0), а затем «Зенит-2» Владислава Радимова проиграл той же команде (1:4).