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«Зенит» ведет переговоры о матче с основой «Барселоны» в следующем году

Теги Зенит премьер-лига Россия Барселона Ла Лига товарищеские матчи (клубы) Александр Медведев Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о проведении товарищеского матча.

«Ведем переговоры о товарищеском матче с основным составом «Барселоны» в следующем году», – сказал Медведев в эфире радио «Зенит».

Ранее сообщалось, что игра может пройти этим летом после двух товарищеских матчей каталонцев в Японии и перед игрой за Кубок Жоана Гампера.

Клуб из Санкт-Петербурга этим летом подписал вингера «Барселоны» Малкома за 40+5 миллионов евро.

В начале августа молодежка «Зенита» Констанина Зырянова обыграла «Барселону» (U-19) Виктора Вальдеса (1:0), а затем «Зенит-2» Владислава Радимова проиграл той же команде (1:4).

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