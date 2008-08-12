Погба о слухах об уходе из «МЮ»: «Все еще под вопросом»

Полузащитник Поль Погба после разгрома «Челси» (4:0) в матче АПЛ заявил, что всегда будет играть за манкунианцев с максимальной самоотдачей.

В игре с лондонцами на счету француза два голевых паса.

«Я всегда буду полностью выкладываться на поле. Теперь мы знаем, что это были просто слова [о моем уходе из клуба]. Время покажет. Все еще под вопросом.

Я в Манчестере. Весело провожу время с одноклубниками, всегда хочу выигрывать. Я всегда буду отдавать всего себя на поле», – сказал Погба.