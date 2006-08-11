Оле-Гуннар Сульшер: «Второй тайм матча с «Челси» был выдающимся»

Главный тренер Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал итог матча 1-го тура АПЛ с (4:0).

Об игре

«Второй тайм был выдающимся. Мы хорошо защищались и контратаковали.

Можно сказать, что нам повезло выйти вперед в счете, но затем наступил перерыв, мы успокоились и хорошо провели второй тайм.

Чем лучше вы подготовлены, тем больше вы можете сделать. Все просто. Парни упорно работали, но это только начало. У нас еще могут появиться трудности».

О Магуайре

«Он делал именно то, ради чего его подписали: присутствовал в обеих штрафных, был спокоен и хладнокровен с мячом.

Он лидер, вместе с Де Хеа и Линделефом он очень хорошо организовал линию защиты. Иметь сильных личностей в защите очень важно».