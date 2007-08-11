Фрэнк Лэмпард: «Челси» и близко не наиграл на 0:4. Это проверка реальностью»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мыслями о крупном поражении от в своем дебютном матче в АПЛ (0:4).

«Четыре ошибки – четыре гола. Нам нужно критически отнестись к себе. В первые полчаса мы контролировали игру, но приняли несколько глупых решений. Мы должны были вести в счете к перерыву. При 2:0 и 3:0 им было намного легче играть. Не могу смотреть на это и оставаться довольным.

У них скоростная команда, и если ты теряешь мяч и позволяешь им убегать в контратаки, они могут создать проблемы. В первом тайме нам было комфортно. Но это урок для нас. Нельзя ошибаться на таком уровне. Но если вы посмотрите на всю игру, мы и близко не наиграли на 0:4.

Нам не хватает игроков сборных и топ-футболистов, но я не хочу, чтобы это было оправданием. Мы боролись в течение долгих отрезков. Мы допустили четыре ошибки и позволили им убежать в атаку. Это проверка реальностью.

Мы , мы не хотим приезжать сюда и проигрывать 0:4. В течение длинных отрезков этот матч не выглядел, как 0:4, но нам нужно с этим смириться. Нас ждет , а потом первый домашний матч, так что мы проанализируем все хорошее и плохое», – заявил Лэмпард.