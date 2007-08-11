Кокорин о поведении в суде: «А чего не смеяться-то?»

Нападающий Александр Кокорин рассказал о том, как реагировал на судебное разбирательство.

«Первые два месяца мы вообще не понимали, что происходит. Мы думали, что нас сейчас отпустят, мы разберемся, что через два месяца будет суд и все станет понятно.

А потом, когда все это понеслось, мы поняли, откуда ветер дует. Поняли, что ничего хорошего не будет, и на судах уже так – «хи-хи, ха-ха».

Нам: «Что вы смеетесь?» А чего не смеяться-то? Там уже над судьями, знаешь…» – сказал Кокорин.

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