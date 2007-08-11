Полиция арестовала двоих у дома Озила. Ранее на него и Колашинаца совершили вооруженное нападение

Лондонская полиция в четверг вечером арестовала двух человек, у которых произошла стычка с охранниками дома полузащитника Месута Озила.

27-летним задержанным, Ферхату Эрджану и Саламану Экинджи, предъявлены обвинения в «умышленном причинении беспокойства», в сентябре они предстанут перед судом, сообщает The Telegraph.

Инцидент произошел на фоне вооруженного нападения на Озила и его одноклубника Сеада Колашинаца, произошедшего две недели назад. Связано ли оно с инцидентом в четверг, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Озил и Колашинац пропустят выездной воскресный матч 1-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» из соображений безопасности.

Озил и Колашинац пропустят старт АПЛ из-за угроз безопасности. Возможно, на них нападали не один раз