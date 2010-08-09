Озил и Колашинац пропустят матч с «Ньюкаслом» из соображений безопасности

Полузащитник Месут Озил и защитник Сеад Колашинац пропустят матч в 1-м туре АПЛ против «Ньюкасла».

Решение принято из соображений безопасности в рамках расследования полиции. Озил и Колашинац две недели назад подверглись вооруженному нападению в Лондоне.

«Арсенал» заявил, что поддерживает связь с полицией и «оказывает игрокам и их семьям постоянную поддержку».

«Благосостояние наших игроков и их семей всегда остается нашим главным приоритетом. Мы приняли это решение после разговоров с футболистами и их представителями.

Клуб с нетерпением ждет скорейшего возвращения игроков в состав», – говорится в заявлении «Арсенала».

«Арсенал» на выезде сыграет с «Ньюкаслом» в воскресенье, 11 августа.

Вооруженные грабители напали на Озила. Друга защитил Колашинац, а потом началась погоня