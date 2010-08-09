Озил и Колашинац пропустят матч с «Ньюкаслом» из соображений безопасности

Полузащитник Месут Озил и защитник Сеад Колашинац пропустят матч «Арсенала» в 1-м туре АПЛ против «Ньюкасла».
Решение принято из соображений безопасности в рамках расследования полиции. Озил и Колашинац две недели назад подверглись вооруженному нападению в Лондоне.
«Арсенал» заявил, что поддерживает связь с полицией и «оказывает игрокам и их семьям постоянную поддержку».
«Благосостояние наших игроков и их семей всегда остается нашим главным приоритетом. Мы приняли это решение после разговоров с футболистами и их представителями.
Клуб с нетерпением ждет скорейшего возвращения игроков в состав», – говорится в заявлении «Арсенала».
«Арсенал» на выезде сыграет с «Ньюкаслом» в воскресенье, 11 августа.
Вооруженные грабители напали на Озила. Друга защитил Колашинац, а потом началась погоня