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Озил и Колашинац пропустят матч с «Ньюкаслом» из соображений безопасности

Теги Месут Озил Ньюкасл премьер-лига Англия Арсенал происшествия Сеад Колашинац Футбол

Полузащитник  Месут Озил и защитник Сеад Колашинац пропустят матч «Арсенала» в 1-м туре АПЛ против «Ньюкасла».

Решение принято из соображений безопасности в рамках расследования полиции. Озил и Колашинац две недели назад подверглись вооруженному нападению в Лондоне. 

«Арсенал» заявил, что поддерживает связь с полицией и «оказывает игрокам и их семьям постоянную поддержку».

«Благосостояние наших игроков и их семей всегда остается нашим главным приоритетом. Мы приняли это решение после разговоров с футболистами и их представителями.

Клуб с нетерпением ждет скорейшего возвращения игроков в состав», – говорится в заявлении «Арсенала».

«Арсенал» на выезде сыграет с «Ньюкаслом» в воскресенье, 11 августа.

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