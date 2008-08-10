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Алиссон может пропустить 4-6 недель из-за травмы икроножной мышцы

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия травмы Норвич Сити Алиссон Футбол

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон, вероятно, выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной в матче 1-го тура АПЛ с «Норвичем» (4:1).

26-летний бразилец повредил икроножную мышцу правой ноги. Он поскользнулся, выбивая мяч. 

Алиссон был заменен уже в первом тайме на Адриана, который перешел в «Ливерпуль» в начале августа.

Журналист Daily Mail Доминик Кинг сообщает, что Алиссон может пропустить 4-6 недель. Есть опасения, что голкипер порвал мышцу.

Алиссон уже точно не сыграет в матче за Суперкубок Европы с «Челси» в среду.

«Ливерпуль» – всегда кошмар для «Норвича». Ни с одной командой АПЛ у них нет такой статистики

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