Алиссон может пропустить 4-6 недель из-за травмы икроножной мышцы

Вратарь Алиссон, вероятно, выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной в матче 1-го тура АПЛ с (4:1).

26-летний бразилец повредил икроножную мышцу правой ноги. Он поскользнулся, выбивая мяч.

был заменен уже в первом тайме на Адриана, который перешел в «Ливерпуль» в начале августа.

Журналист Daily Mail Доминик Кинг сообщает, что может пропустить 4-6 недель. Есть опасения, что голкипер порвал мышцу.

Алиссон уже точно не сыграет в матче за Суперкубок Европы с «Челси» в среду.

«Ливерпуль» – всегда кошмар для «Норвича». Ни с одной командой АПЛ у них нет такой статистики