Александр Медведев: «Сочи» делает предложения по игрокам, которые соответствуют рыночной ситуации»

Генеральный директор Александр Медведев прокомментировал большое количество переходов игроков петербургского клуба в «Сочи».

Этим летом «Сочи» подписал уже семь игроков .

– «Сочи» – это новый клуб, который только формируется. С учетом качества наших игроков понятно, что они присылают запросы на этих футболистов. Ну а то, что у нас хорошие взаимоотношения, это не секрет.

«Сочи» делает предложения, которые соответствуют рыночной ситуации. При этом клуб в состоянии сохранить игрокам их нынешнюю зарплату.

Потому что по правилам РПЛ игрок может отказаться переходить даже в мадридский или «Баварию», если его что-то не устраивает.

Без желания самого футболиста его никуда продать нельзя. А что по поводу хорошего диалога между клубами, то после первых переходов налаживать его стало легче.

– Как вы относитесь к тому, что «Сочи» называют фарм-клубом «Зенита»?

– Дело в том, что наши бывшие игроки там не в аренде. Они ушли играть за футбольный клуб «Сочи». Если бы это был фарм-клуб, то должен быть соответствующий договор, как это, например, делается в хоккее.

Из фарм-клуба игрок обязан подниматься в другой клуб по первому запросу во время действия трансферного окна. Поэтому данное сравнение некорректно и далеко от реальности.

– Недоброжелатели говорят, что теперь итоги встреч между командами предопределены.

– Это вообще полная глупость. По счастью, у нас в лиге договорных матчей нет и, надеюсь, никогда не будет. Потому что болельщик идет на футбол, чтобы увидеть бескомпромиссную борьбу.

И, кстати, в Сочи во втором туре «Зениту» было очень непросто, – сказал Медведев.

Заболотный – седьмой игрок «Зенита» в «Сочи». За некоторых даже платили, хотя у клубов общий спонсор