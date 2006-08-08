Олег Кононов: «Швейцарский футбол очень силен, нельзя недооценивать «Тун»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов высказался об исходе первого матча 3-го раунда квалификации с «Туном» (3:2).

— С чем связано неудачное начало второго тайма?

— Во-первых, с хорошей игрой хозяев в эти минуты. Они очень настойчиво прессинговали и атаковали.

Швейцарский футбол очень силен, нельзя недооценивать «Тун». В первом тайме нам удавалось не давать им играть в свой футбол.

— Есть ли у вас после этой победы ощущение, что тяжесть упала с плеч?

— Есть ощущение победы. А тяжесть всегда присутствует, тренер всегда чем-то недоволен в игре.

Самое главное — мы победили в матче с очень хорошей командой. Теперь наша задача — восстановиться и готовиться к матчу чемпионата России, – сказал Кононов.

Отдать Шюррле пенальти – не лучшая идея. В последние 7 лет он бьет в один угол