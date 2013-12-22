«Рубин» может начать сезон-2019/20 на Центральном стадионе из-за ЧМ по рабочим профессиям на «Казань Арене»

может провести первые матчи чемпионата России-2019/20 на Центральном стадионе.

Очередной переезд команды с «Казань Арены» может быть обусловлен проведением церемоний открытия и закрытия чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills-2019 на «Казань Арене».

Министр по чрезвычайным ситуациям Татарстана Рафис Хабибуллин накануне сообщил об этом на коллегии ведомства. Вопрос пока обсуждается.

По информации «Бизнес Online», если правительство остановится на этом варианте, арену заберут на подготовку к церемонии уже 1 июня, хотя чемпионат пройдет с 22 по 27 августа, а вернут в начале сентября.

Сезон РПЛ-2019/20 стартует в конце июля. Кроме того, существует риск, что газон не выдержит нагрузок церемоний WorldSkills. Тогда потребуется его замена, и может вернуться на стадион только к октябрю.

Отметим, что 25 июня на «Казань Арене» должна выступить группировка «Ленинград». Билеты уже в продаже.