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Черчесов попросил Акинфеева не менять телефон: «Ситуации бывают разные. У нас был случай с Игнашевичем»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Сергей Игнашевич Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Антон Шунин Гильерме Андрей Лунев Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил о возможном возвращении в национальную команду вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

– Игоря Акинфеева сейчас попросили не менять телефон. Это шутка была?

– Ситуации бывают разные. У нас был случай с Игнашевичем, когда он закончил со сборной. Но в самый решающий момент он нам помог.

На сегодня Акинфеев решил прекратить выступления за национальную сборную, но никто не знает, что будет в будущем.

Наша задача сейчас – пробиться на чемпионат Европы, а там посмотрим, как будет ситуация складываться.

У нас сейчас Гильерме, Лунев, Шунин достаточно качественно играют, у нас к ним вопросов нет. Хочется, чтобы наша вратарская линия была основательная, – сказал Черчесов.

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