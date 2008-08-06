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Эсекиэль Понсе: «Хотел бы попросить прощения у Шунина и у «Спартака» за свою игру»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Эсекиэль Понсе Футбол

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе извинился за удаление в матче с «Динамо» (0:0).

Аргентинец прямой ногой врезался в грудь голкиперу Антону Шунину.

«Прежде всего, я бы хотел попросить прощения у вратаря «Динамо» Антона за произошедшее во время субботнего матча столкновение.

Также бы я хотел извиниться перед клубом, перед болельщиками, партнерами по команде и тренерским штабом – всеми членами семьи «Спартака» – за то, что своим удалением заставил товарищей приложить большие усилия в том матче. Им это удалось, за что я им безмерно благодарен. 

Такова моя манера игры: я действую в штрафной на скорости, играю на опережение и всегда стараюсь доигрывать эпизод до конца. Но в том эпизоде я пошел на мяч после подачи Бакаева и слишком поздно увидел вратаря «Динамо», поэтому не смог избежать столкновения.

Никакого злого умысла с моей стороны не было. Я очень сожалею о случившемся. Еще раз хочу перед всеми извиниться. На ошибках учатся, поэтому обещаю, что впредь буду осторожнее», – сказал Понсе.

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