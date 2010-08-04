«Локомотив» предложит 3,5 млн евро за Комличенко

хочет приобрести нападающего «Млада-Болеслав» Николая Комличенко.

Изначально московский клуб хотел арендовать футболиста, но в чешской команде были настроены на продажу.

В четверг трансферный комитет «Локомотива» принял решение сделать предложение о полноценном трансфере Комличенко.

Ориентировочная сумма сделки – 3,5 млн евро.

«Переход Комличенко увеличивает шансы на расставание с Эдером. Продажа Смолова маловероятна – его ценит Семин, плюс важную роль играет правильный паспорт», – говорится в статье «Бизнес Online».

Комличенко прошлом сезоне забил 29 голов в 32 играх чешской лиги. В этом сезоне на счету воспитанника «Краснодара» три гола в пяти матчах, два из которых – в квалификации Лиги Европы.

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