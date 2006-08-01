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«Краснодар» – «Порту», «Аякс» – ПАОК и другие пары 3-го квалификационного раунда ЛЧ

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Сегодня состоялись матчи 2-го квалификационного матча Лиги чемпионов и определились все пары 3-го квалификационного раунда. 

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Путь представителей лиг

«Краснодар» Россия – «Порту» Португалия

«Брюгге» Бельгия – «Динамо» Киев Украина

«Базель» Швейцария – ЛАСК Австрия

«Истанбул» Турция – «Олимпиакос» Греция

Путь чемпионов

ПАОК Греция – «Аякс» Голландия

ЧФР Румыния – «Селтик» Шотландия

АПОЭЛ Кипр – «Карабах» Азербайджан

«Динамо» Загреб Хорватия – «Ференцварош» Венгрия

«Црвена Звезда» Сербия – «Копенгаген» Дания

«Марибор» Словения – «Русенборг» Норвегия

Матчи состоятся 6/7 августа, ответные – 13 августа.

Проигравшие представители лиг попадут в групповой этап Лиги Европы. Команды, уступившие на данной стадии Пути чемпионов, продолжат борьбу в раунде плей-офф Лиги Европы.

170 миллионов евро, 8 трофеев, 364 гола и 171 голевых. Угадаете это трио «Барселоны»?

 

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