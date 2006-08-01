«Краснодар» – «Порту», «Аякс» – ПАОК и другие пары 3-го квалификационного раунда ЛЧ

Сегодня состоялись матчи 2-го квалификационного матча Лиги чемпионов и определились все пары 3-го квалификационного раунда.
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
Путь представителей лиг
«Краснодар» Россия – «Порту» Португалия
«Брюгге» Бельгия – «Динамо» Киев Украина
«Базель» Швейцария – ЛАСК Австрия
«Истанбул» Турция – «Олимпиакос» Греция
Путь чемпионов
ПАОК Греция – «Аякс» Голландия
ЧФР Румыния – «Селтик» Шотландия
АПОЭЛ Кипр – «Карабах» Азербайджан
«Динамо» Загреб Хорватия – «Ференцварош» Венгрия
«Црвена Звезда» Сербия – «Копенгаген» Дания
«Марибор» Словения – «Русенборг» Норвегия
Матчи состоятся 6/7 августа, ответные – 13 августа.
Проигравшие представители лиг попадут в групповой этап Лиги Европы. Команды, уступившие на данной стадии Пути чемпионов, продолжат борьбу в раунде плей-офф Лиги Европы.