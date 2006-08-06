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«Рубин» хочет арендовать Мельгарехо бесплатно, «Спартак» требует 1-1,5 млн евро

Теги Спартак Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Лоренсо Мельгарехо Футбол

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо попал в сферу интересов «Рубина».

Казанцы сделали предложение об аренде 28-летнего парагвайца до конца сезона, сообщает «БИЗНЕС Online».

Мельгарехо не входит в планы главного тренера красно-белых Олега Кононова.

«Рубин», в свою очередь, рассчитывает усилить левый фланг обороны игроком с опытом и атакующими качествами.

«Спартак» требует за аренду Мельгарехо 1-1,5 миллиона евро, но в «Рубине» считают цену завышенной. 

Кроме того, казанцы не готовы повторить нынешнюю зарплату хавбека в размере 1,2 млн евро в год. 

По данным источника, «Рубин» предлагал «Спартаку» схему аренды, которая была у Ивелина Попова: бесплатная аренда, либо за маленькую компенсацию, при этом казанская сторона берет на себя лишь 30% зарплаты футболиста.

В «Спартаке» пока отвергают такой вариант, поэтому переговоры приостановлены.

«Спартак» уведомил Мельгарехо, что он не нужен клубу. Игроком интересовался «Ростов»

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