Сане получил травму. Он близок к переходу в «Баварию»

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане получил травму в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (1:0, первый тайм).
Он был заменен на 13-й минуте матча. Вместо него на поле появился нападающий Габриэл Жезус.
Ранее сообщалось, что Сане близок к переходу в мюнхенскую «Баварию». «Ман Сити» требовал за немецкого игрока около 160 млн евро.
На Sports.ru можно посмотреть прямую видеотрансляцию этого матча. Также доступна текстовая трансляция.
🚨 Worrying signs for Leroy Sané...#CommunityShield #LIVMCI 🔴🔵 pic.twitter.com/1R8h9knOEX— City Xtra (@City_Xtra) August 4, 2019