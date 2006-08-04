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Сане получил травму. Он близок к переходу в «Баварию»

Теги Бавария Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия травмы возможные трансферы Суперкубок Англии Лерой Сане Габриэл Жезус Футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане получил травму в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля» (1:0, первый тайм).

Он был заменен на 13-й минуте матча. Вместо него на поле появился нападающий Габриэл Жезус.

Ранее сообщалось, что Сане близок к переходу в мюнхенскую «Баварию». «Ман Сити» требовал за немецкого игрока около 160 млн евро.

На Sports.ru можно посмотреть прямую видеотрансляцию этого матча. Также доступна текстовая трансляция.

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