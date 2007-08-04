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Ари: «Когда мы забили, судья стал давать все свистки в пользу «Зенита»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Ари Краснодар Алексей Еськов Футбол

Форвард «Краснодара» Ари дал комментарий после матча РПЛ с «Зенитом» (1:1).

– Мы недовольны результатом. Рефери был очень плох. Он не дал фол, когда «Зенит» забил гол, и счет стал 1:1.

– Вы считаете, что там было нарушение правил?

– Конечно!

– Вас удивило, что Еськов не пошел смотреть VAR?

– (Улыбается.) Он должен это смотреть. Там был 100-процентный фол.

– Вы даже могли проиграть, если бы Дзюба забил раньше.

– Мы знали, что будет тяжело. Но когда забили гол, вы же видели, как рефери стал давать все свистки в пользу «Зенита». Тяжело играть с такой командой и рефери, – сказал Ари.

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Кажется, гол «Зенита» надо было отменять. Иванович сфолил на Вильене

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