Ари: «Когда мы забили, судья стал давать все свистки в пользу «Зенита»

Форвард «Краснодара» Ари дал комментарий после матча РПЛ с «Зенитом» (1:1).
– Мы недовольны результатом. Рефери был очень плох. Он не дал фол, когда «Зенит» забил гол, и счет стал 1:1.
– Вы считаете, что там было нарушение правил?
– Конечно!
– Вас удивило, что Еськов не пошел смотреть VAR?
– (Улыбается.) Он должен это смотреть. Там был 100-процентный фол.
– Вы даже могли проиграть, если бы Дзюба забил раньше.
– Мы знали, что будет тяжело. Но когда забили гол, вы же видели, как рефери стал давать все свистки в пользу «Зенита». Тяжело играть с такой командой и рефери, – сказал Ари.
Бранислав Иванович: «В моменте с голом «Зенита» я не фолил на Вильене. Есть VAR, все по делу»
Кажется, гол «Зенита» надо было отменять. Иванович сфолил на Вильене