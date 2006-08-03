Луи ван Гал: «То, что Гвардиола не выиграл ЛЧ с «Баварией» и «Сити», – следствие излишней заботы об игре своей команды, а не соперника»

Бывший главный тренер «МЮ» Луи ван Гал поделился мнением о том, почему тренер «Манчестер Сити» не может выиграть Лигу чемпионов после ухода из «Барселоны».

«Выиграть АПЛ дважды подряд – это фантастика. Гвардиола в Англии выиграл все, что мог выиграть, но уровень выше – Лига чемпионов.

То, что он не смог выиграть Лигу чемпионов с «Баварией» и , – следствие того, что он слишком заботится об игре своей команды, но не беспокоится об игре соперника.

Нужно всегда уважать соперника. У Пепа высококлассные команды играют в национальных чемпионатах, но это не относится к Лиге чемпионов», – цитирует голландца Manchester Evening News со ссылкой на France Football.

Гвардиола никогда не работал больше 4 сезонов в одном клубе. «Сити» – лучший шанс это изменить