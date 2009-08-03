На матче «Зенит» – «Краснодар» ожидается до 55 тысяч зрителей

Сегодня сыграет с «Краснодаром» в матче 4-го тура чемпионата России.

На ожидается до 55 тысяч зрителей, гостей поддержат до 500 болельщиков.

сыграет в лазурной форме, вратарь — в черном; гости — в белой форме, вратарь — в желтом.

Встреча начнется в 21:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» игру прокомментируют Константин Генич и Михаил Поленов.

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