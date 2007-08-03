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Yahoo Esportes: «МЮ» предложил 50 млн евро за хавбека «Аякса» Нереса

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Голландия Аякс премьер-лига Англия Сан-Паулу возможные трансферы Давид Нерес Футбол

Полузащитник «Аякса» Давид Нерес может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Как утверждает Yahoo Esportes, манкунианцы предложили за бразильца 50 млн евро. При этом голландский клуб требует за игрока 70 млн евро. «МЮ» не готов столько заплатить из-за возможных проблем с ФФП.

В потенциальном трансфере 22-летнего футболиста также заинтересован «Сан-Паулу», который получит 23% от суммы продажи Нереса.

В прошлом сезоне в составе «Аякса» Нерес стал чемпионом Голландии и дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Недавно игрок заключил новый контракт с клубом.

Его статистику можно изучить здесь.

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