Yahoo Esportes: «МЮ» предложил 50 млн евро за хавбека «Аякса» Нереса

Полузащитник «Аякса» Давид Нерес может перейти в .

Как утверждает Yahoo Esportes, манкунианцы предложили за бразильца 50 млн евро. При этом голландский клуб требует за игрока 70 млн евро. «МЮ» не готов столько заплатить из-за возможных проблем с ФФП.

В потенциальном трансфере 22-летнего футболиста также заинтересован , который получит 23% от суммы продажи Нереса.

В прошлом сезоне в составе Нерес стал чемпионом Голландии и дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Недавно игрок заключил новый контракт с клубом.

Его статистику можно изучить здесь.