Yahoo Esportes: «МЮ» предложил 50 млн евро за хавбека «Аякса» Нереса

Полузащитник «Аякса» Давид Нерес может перейти в «Манчестер Юнайтед».
Как утверждает Yahoo Esportes, манкунианцы предложили за бразильца 50 млн евро. При этом голландский клуб требует за игрока 70 млн евро. «МЮ» не готов столько заплатить из-за возможных проблем с ФФП.
В потенциальном трансфере 22-летнего футболиста также заинтересован «Сан-Паулу», который получит 23% от суммы продажи Нереса.
В прошлом сезоне в составе «Аякса» Нерес стал чемпионом Голландии и дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Недавно игрок заключил новый контракт с клубом.
Его статистику можно изучить здесь.