Йордан Ларссон: «Переход в «Спартак» – хороший шанс выиграть чемпионат или Кубок, возможно, и Лигу Европы»

Новичок «Спартака» прокомментировал свой переход в московский клуб.

– Я впечатлен. Все, что я увидел – на высшем уровне. Сейчас мы в клубном музее, это один из лучших музеев, что я видел в своей жизни. Арена обалденная, очень большая, думаю, будет очень круто здесь сыграть.

– Что ты уже знаешь о ?

– Я знаю, что это самый большой и самый титулованный клуб в стране. Да и за пределами России тоже очень хорошо знают.

– Ты второй шведский игрок в истории «Спартака». Знаешь, кто был первым?

– Конечно! Ким Чельстрем.

– У тебя будет 23-й номер, а на спине будет написано «Джордан». То есть ты не против сравнений?

– Майкл Джордан – один из моих кумиров. Когда мне предложили взять 23-й номер, я подумал «почему бы и нет». Интересно попробовать что-то новое.

– Ты не очень любишь сравнения с отцом, но что он тебе посоветовал, когда ты решал переходить в Россию?

– Он посоветовал довериться интуиции. Я решил перейти в «Спартак», потому что почувствовал, что клуб действительно заинтересован во мне. Все было очень профессионально. Поэтому сейчас я искренне рад, что стал частью красно-белой семьи.

– Наверняка твой клуб не так легко расстался с тобой, ведь ты лучший бомбардир чемпионата Швеции.

– Конечно, там разгар сезона, клуб не хотел меня отпускать. Но когда пришло предложение от «Спартака», за меня порадовались, потому что появилась возможность сделать следующий шаг в карьере.

– Ты сейчас в форме?

– Мы отыграли половину сезона в Швеции плюс провели несколько игр в Лиге Европы, так что я в хорошей форме.

Я приехал сюда голодным до футбола и готов выйти на поле, как только тренер меня выпустит. Хочу прогрессировать как футболист и, конечно, хочу выиграть первый титул в своей карьере. Переход в «Спартак» – хорошая возможность выиграть чемпионат или Кубок страны, а там, возможно, и , – сказал Ларссон.

«Спартак» купил сына Хенрика Ларссона. Его назвали в честь Майкла Джордана