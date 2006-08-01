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Дибала требует у «МЮ» зарплату 10 млн евро в год. Лукаку готов перейти в «Юве»

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку Пауло Дибала Маурицио Сарри Футбол

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Манчестер Юнайтед» в обмен на форварда Ромелу Лукаку.

Стороны достигли принципиальной договоренности об обмене игроками, а Лукаку выразил готовность перейти в «Ювентус». Теперь исход сделки зависит от Дибалы.

Сегодня он прибыл в Турин для того, чтобы поговорить с главным тренером «Ювентуса» Маурицио Сарри.

После этого аргентинец примет решение о своем будущем. Он настаивает на зарплате минимум 10 млн евро.

Ранее сообщалось, что Дибала сомневается в том, что переход в «МЮ» – это правильное решение, и хочет остаться в «Ювентусе».

170 миллионов евро, 8 трофеев, 364 гола и 171 голевых. Угадаете это трио «Барселоны»?

 

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