Дибала требует у «МЮ» зарплату 10 млн евро в год. Лукаку готов перейти в «Юве»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в в обмен на форварда Ромелу Лукаку.

Стороны достигли принципиальной договоренности об обмене игроками, а Лукаку выразил готовность перейти в . Теперь исход сделки зависит от Дибалы.

Сегодня он прибыл в Турин для того, чтобы поговорить с главным тренером Маурицио Сарри.

После этого аргентинец примет решение о своем будущем. Он настаивает на зарплате минимум 10 млн евро.

Ранее сообщалось, что Дибала сомневается в том, что переход в «МЮ» – это правильное решение, и хочет остаться в «Ювентусе».