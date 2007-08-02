Андре Шюррле: «Буду биться за «Спартак» изо всех сил. В том числе, чтобы снова забить ЦСКА»

Новичок полузащитник Андре Шюррле поделился впечатлениями от стадиона красно-белых и рассказал о своей функциональной готовности.

— Как хорошо вы знакомы с Россией?

— Знаю довольно много, потому что российский футбол неплохо освещается в Европе, в том числе в Германии. Российские клубы выступают в Лиге чемпионов, ваша сборная весьма успешна. Кроме того, здесь прошел чемпионат мира. Но теперь мне очень интересно узнать страну еще лучше.

— Вы уже побывали на стадионе и в клубном музее. Как впечатления?

— Великолепно! Стадион — просто супер. К тому же на табло, когда я вышел на поле, запустили видеоролик с моими голами за сборную.

Вообще меня очень тепло приняли. Уже не терпится выйти на поле в форме «Спартака» в официальном матче и показать себя.

— Вы поиграли в европейских топ-клубах — «Челси», дортмундской «Боруссии». Сравните с тем, что увидели здесь.

— В «Спартаке» все на уровне! Арена, люди, которые здесь работают и встретили меня. Сейчас жду возможности познакомиться с командой, увидеть болельщиков на заполненных трибунах. Будет круто, не сомневаюсь.

— Знаете, какой клуб в России считается главным противником «Спартака»?

— Наверное, «Зенит». И кто-то из Москвы, конечно. «Динамо»?

— Верно, но еще есть , которому вы уже забивали, когда играли за «Вольфсбург». Было бы неплохо повторить...

— Что ж, обещаю как следует изучить историю «Спартака», узнать о легендах клуба прошлых лет. Надеюсь, сыграю не в одном дерби. Буду биться изо всех сил! В том числе для того, чтобы снова забить ЦСКА и порадовать болельщиков.

— Дерби с ЦСКА состоится уже 19 августа. В какой вы сейчас форме? Когда планируете дебютировать?

— Посмотрим. Зависит от того, как ситуацию видит главный тренер. Мне нужно поработать, потренироваться с новыми партнерами. Но в целом я в хорошей форме, много тренировался этим летом и надеюсь помочь команде как можно скорее.

— Вы первый чемпион мира в истории «Спартака», и болельщики ждут от вас многого. Какие цели ставите перед собой на сезон?

— Знаю, что «Спартак» — большой клуб. Самый большой в России. И всегда ставит перед собой цель быть на самом верху. Я готов помочь ему в этом. А в конце сезона посмотрим на результат. Я правда с нетерпением жду начала этого приключения! – сказал Шюррле.