Дибала сомневается в переходе в «МЮ» и хочет остаться в «Ювентусе»

Обмен нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку на форварда «Ювентуса» может сорваться.

25-летний аргентинец не уверен в целесообразности перехода в английский клуб, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

«МЮ» в предстоящем сезоне не будет участвовать в Лиге чемпионов. Кроме того, Дибала не уверен, что его стиль игры подойдет для команды или АПЛ.

По данным источника, форвард рассчитывает остаться в «Ювентусе» и начать предсезонку под руководством нового главного тренера туринцев Маурицио Сарри, прежде чем принять окончательное решение о своем будущем.