FIFPro предлагает ввести перерывы в сезоне и лимит матчей для одного игрока за сезон

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала отчет о нагрузке, ложащейся на футболистов в течение сезона.
FIFPro собрала данные о нагрузке 16-ти профессиональных футболистов за последние 12 месяцев. Среди анализируемых игроков были вингер «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане и его одноклубник Алиссон.
В своем отчете FIFPro приходит к выходу, что профессиональные футболисты играют слишком много матчей, проводят много времени в перелетах и страдают от физического и психологического напряжения.
Например, Сон в этом сезоне суммарно сыграл 78 матчей и пролетел более 110 тысяч км для выступлений за сборную Кореи.
«Игроков постоянно просят играть на пределе возможностей без достаточного отдыха и восстановления. Это означает, что они не могут показывать свою лучшую игру и, что еще хуже, страдают от длительных периодов физического и психологического напряжения.
Научные исследования подтверждают, что здоровье топ-игроков под угрозой из-за перегруженного расписания», – заявил генеральный секретарь FIFPro Тео ван Сеггелен.
По итогам исследования организация предложила несколько рекомендаций:
– Фиксированные перерывы в сезоне: 4 недели летом и 2 недели зимой;
– Ограничение числа матчей, между которыми проходит менее 5 дней;
– Установление лимита матчей для одного игрока за сезон;
– Увеличение количества игроков в командах;
– Предоставление большего времени на отдых после длительных перелетов;
– Разработка системы раннего предупреждения усталости у игроков;
– Отсутствие увеличения числа матчей в календаре до внедрения необзодимых мер по защите игроков.
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