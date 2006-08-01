FIFPro предлагает ввести перерывы в сезоне и лимит матчей для одного игрока за сезон

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов ( ) опубликовала отчет о нагрузке, ложащейся на футболистов в течение сезона.

FIFPro собрала данные о нагрузке 16-ти профессиональных футболистов за последние 12 месяцев. Среди анализируемых игроков были вингер «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, нападающий Садьо Мане и его одноклубник Алиссон.

В своем отчете FIFPro приходит к выходу, что профессиональные футболисты играют слишком много матчей, проводят много времени в перелетах и страдают от физического и психологического напряжения.

Например, Сон в этом сезоне суммарно сыграл 78 матчей и пролетел более 110 тысяч км для выступлений за сборную Кореи.

«Игроков постоянно просят играть на пределе возможностей без достаточного отдыха и восстановления. Это означает, что они не могут показывать свою лучшую игру и, что еще хуже, страдают от длительных периодов физического и психологического напряжения.

Научные исследования подтверждают, что здоровье топ-игроков под угрозой из-за перегруженного расписания», – заявил генеральный секретарь FIFPro Тео ван Сеггелен.

По итогам исследования организация предложила несколько рекомендаций:

– Фиксированные перерывы в сезоне: 4 недели летом и 2 недели зимой;

– Ограничение числа матчей, между которыми проходит менее 5 дней;

– Установление лимита матчей для одного игрока за сезон;

– Увеличение количества игроков в командах;

– Предоставление большего времени на отдых после длительных перелетов;

– Разработка системы раннего предупреждения усталости у игроков;

– Отсутствие увеличения числа матчей в календаре до внедрения необзодимых мер по защите игроков.

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