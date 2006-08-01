Реклама 18+
Реклама 18+

FIFPro предлагает ввести перерывы в сезоне и лимит матчей для одного игрока за сезон

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия травмы Тоттенхэм Сон Хын Мин FIFPro Садьо Мане календарь Алиссон Футбол

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) опубликовала отчет о нагрузке, ложащейся на футболистов в течение сезона.

FIFPro собрала данные о нагрузке 16-ти профессиональных футболистов за последние 12 месяцев. Среди анализируемых игроков были вингер «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане и его одноклубник Алиссон. 

В своем отчете FIFPro приходит к выходу, что профессиональные футболисты играют слишком много матчей, проводят много времени в перелетах и страдают от физического и психологического напряжения.

Например, Сон в этом сезоне суммарно сыграл 78 матчей и пролетел более 110 тысяч км для выступлений за сборную Кореи.

«Игроков постоянно просят играть на пределе возможностей без достаточного отдыха и восстановления. Это означает, что они не могут показывать свою лучшую игру и, что еще хуже, страдают от длительных периодов физического и психологического напряжения.

Научные исследования подтверждают, что здоровье топ-игроков под угрозой из-за перегруженного расписания», – заявил генеральный секретарь FIFPro Тео ван Сеггелен.

По итогам исследования организация предложила несколько рекомендаций:

– Фиксированные перерывы в сезоне: 4 недели летом и 2 недели зимой;

– Ограничение числа матчей, между которыми проходит менее 5 дней;

– Установление лимита матчей для одного игрока за сезон;

– Увеличение количества игроков в командах;

– Предоставление большего времени на отдых после длительных перелетов;

– Разработка системы раннего предупреждения усталости у игроков;

– Отсутствие увеличения числа матчей в календаре до внедрения необзодимых мер по защите игроков.

Пеп Гвардиола: «Календарь сумасшедший. Мы убьем игроков рано или поздно»

Юрген Клопп: «В футболе нужны нормальные перерывы. Сезон Мане длится 13 месяцев»

170 миллионов евро, 8 трофеев, 364 гола и 171 голевых. Угадаете это трио «Барселоны»?

 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться