Пеп Гвардиола: «Календарь сумасшедший. Мы убьем игроков рано или поздно»

Главный тренер Пеп Гвардиола поделился мнением о готовности игроков к началу нового сезона.

«Некоторые из футболистов [выступавших за сборные] приедут 29 или 30 июля, другие вернутся 3 или 4 августа. Они решают, стоит ли возвращаться после трех или четырех недель отдыха.

Я не хочу, чтобы они возвращались, если они не в форме или не восстановились после трудного сезона. Нельзя забывать, что мы начинаем сезон, а Марез еще не закончил предыдущий.

У нас сумасшедший календарь, и мы рано или поздно убьем наших игроков. Мы не сможем выдержать его в течение длительного времени.

Игроки должны отдохнуть, но если они захотят вернуться немного раньше, то мы можем это только приветствовать», – сказал Гвардиола.

4 августа «Ман Сити» сыграет в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля». Начало – в 17:00 по московскому времени.