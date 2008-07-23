Юрген Клопп: «В футболе нужны нормальные перерывы. Сезон Мане длится 13 месяцев»

Главный тренер Юрген Клопп пожаловался на загруженный календарь в предстоящем сезоне.

«Звучит так, будто я ною или что-то в этом духе. Но так сложилась ситуация, и в долгосрочной перспективе она неприемлема. Кажется, что никто не может и недели прожить без футбола. Когда это случилось? Матч, опять матч.

Для парней это очень тяжело. В этом сезоне все будет нормально, но в долгосрочной перспективе? Это нужно менять. Перерывы должны быть. Ну давайте, создайте их, будьте смелыми. Не относитесь к каждому матчу так, будто он последний на десять лет.

Сезон Садьо Мане после финала Кубка Африки растянулся на 13 месяцев. 13-месячный сезон, вот так вот. Спросите у него, сколько у него было выходных. Он сыграл во всех матчах сборной Сенегала, в каждом матче . В каждый перерыв на матч сборных он уезжает. Спросите!

Давление оказывают везде. Нужно угомониться. Нам нужны нормальные перерывы. И тогда все получат игру мирового класса. Тогда этими парнями можно будет наслаждаться в долгосрочной перспективе, а молодежи будет легче через это проходить.

Нам нужно побеждать в каждом матче. Где же тогда возможность для прогресса? Нам нужно убедиться, что времени для восстановления достаточно. И лишь потом вновь играть. Как это было в старые добрые времена, кстати.

На предсезонке это не такая большая проблема. Здесь все парни, за исключением тройки нападающих и Алиссона. Для Али пару недель на подготовку – не такая большая проблема, но что касается троицы – посмотрим. Им нужен отпуск. Нельзя после трех дней отдыха заявиться и сказать: «Эй, парни, давайте-ка начинайте тренироваться».

У них была тяжелая летняя программа. Это футбол. Это не поездка на велосипеде, так что ты слегка теряешь ритм. Он потом вернется, но поначалу будет тяжело. Другим командам тоже – у «Тоттенхэма» все примерно то же самое. Что есть, то есть, но в будущем это необходимо изменить. Мы должны.

Я говорил про Лигу наций – она мне не нравится. Люди смотрели на меня и говорили: «Че»? Уверен, каждый тренер сборной в мире так говорил: «Нет, мне очень нравится. Невероятный турнир, поборемся за что-нибудь».

Так что теперь у нас есть чемпионат мира, Евро и Лига наций. Я изучил матчи. Через четыре дня после Лиги чемпионов парни поехали на финал Лиги наций. Голландцы, англичане и Шакири. Если бы это были товарищеские матчи, их бы там не было. Но нет, это Лига наций, так что они обязаны. Всегда есть какой-то важный турнир. Потом другой. Еще и Премьер-лига начинается раньше всех. А готовиться-то когда?

АПЛ начинается раньше остальных чемпионатов на неделю – окей, нам нужно с этим справляться. Посмотрим. Мы полетим в Стамбул после игры с «Норвичем». А потом сразу едем в гости к «Саутгемптону», – заявил Клопп.

Юрген Клопп: «Лига наций – самый бессмысленный турнир в мире футбола»