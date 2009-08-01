Реклама 18+
Реклама 18+

Червиченко рассказал, что «Спартак» при нем интересовался Серхио Рамосом

Теги Спартак премьер-лига Россия Реал Мадрид Севилья Серхио Рамос Ла Лига Андрей Червиченко Футбол

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал Sports.ru, как клуб мог подписать защитника «Реала» Серхио Рамоса.

«Никогда не рассказывал, но мы интересовались этим терминатором из «Реала» – Серхио Рамосом.

Я узнал, что контракт заканчивается, попросил узнать, что там и как. Его представители сказали, что нет, что в Испании им покомфортнее будет», – сказал Червиченко.

Червиченко покинул «Спартак» в июле 2004-го, Рамос начал играть за «Севилью» в сезоне-2003/04.

Чех мог перейти в «Спартак», но все испортил отпуск Романцева на Багамах

170 миллионов евро, 8 трофеев, 364 гола и 171 голевых. Угадаете это трио «Барселоны»?

 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться