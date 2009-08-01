Червиченко рассказал, что «Спартак» при нем интересовался Серхио Рамосом

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал Sports.ru, как клуб мог подписать защитника «Реала» Серхио Рамоса.
«Никогда не рассказывал, но мы интересовались этим терминатором из «Реала» – Серхио Рамосом.
Я узнал, что контракт заканчивается, попросил узнать, что там и как. Его представители сказали, что нет, что в Испании им покомфортнее будет», – сказал Червиченко.
Червиченко покинул «Спартак» в июле 2004-го, Рамос начал играть за «Севилью» в сезоне-2003/04.
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