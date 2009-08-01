Червиченко рассказал, что «Спартак» при нем интересовался Серхио Рамосом

Бывший президент Андрей Червиченко рассказал Sports.ru, как клуб мог подписать защитника Серхио Рамоса.

«Никогда не рассказывал, но мы интересовались этим терминатором из – Серхио Рамосом.

Я узнал, что контракт заканчивается, попросил узнать, что там и как. Его представители сказали, что нет, что в Испании им покомфортнее будет», – сказал Червиченко.

Червиченко покинул в июле 2004-го, Рамос начал играть за «Севилью» в сезоне-2003/04.

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