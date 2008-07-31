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Василий Конов: «РПЛ пока держит оборону по переносу матча «Спартак» – «Динамо»

Теги Спартак Сергей Прядкин премьер-лига Россия Организация РПЛ Динамо Москва Политика Чемпионат.com Футбол

РПЛ не собирается переносить матч 4-го тура «Спартак» – «Динамо», сообщает журналист Василий Конов.

«РФПЛ пока держит оборону по переносу дерби 3 августа. Надеюсь, что все оставят как есть», – написал Конов в телеграм-канале.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД по городу Москве Юрий Титов отказался комментировать ситуацию.

«Организатор соревнования – российская Премьер-лига, поэтому все вопросы к ним. Мы всего лишь обеспечивающая структура», – приводит слова Титова «Чемпионат».  

Президент РПЛ Сергей Прядкин от комментариев также отказался.

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