Юрий Семин: «Жду конкретики по трансферам. Идеально было бы укрепить среднюю линию, линию атаки и оборону»

Главный тренер Юрий Семин поделился мнением о том, какие позиции его команды нуждаются в усилении.

«Я тоже жду конкретики по трансферам. Что касается позиций, то идеально было бы укрепить среднюю линию, линию атаки и оборону.

Скоро пойдут сложные игры, и нам хотелось бы, чтобы группа игроков, которая могла бы успешно играть, была увеличена. Если нет, то будем давать шанс молодым проявить себя в играх с сильными соперниками», – сказал Семин.

После трех туров «Локомотив» набрал 4 очка и занимает 9-е место в чемпионате России.