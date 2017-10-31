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    Червиченко о работе Сухины в «Локомотиве»: «Судейство их матчей напоминает 90-е годы»

    Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия судьи Андрей Червиченко Станислав Сухина

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что в нынешнем сезоне арбитры благосклонны к «Локомотиву».

    – Мне кажется, «Зенит» играл лучше. «Локомотиву» здорово прет, и он из этой ситуации выжимает все. Но все же у меня свой взгляд на этот «Локомотив». Все видели, как был забит первый мяч. Ивановича ударили по ногам, судья не зафиксировал нарушение, и пошла голевая атака.

    «Локомотив» – единственный клуб в премьер-лиге, где арбитр, который еще пару лет назад был действующим судьей, я говорю про Сухину, является функционером клуба. Мне кажется, перед ним стоит одна задача, и точно она не связана с тренировочным процессом. Судейство матчей «Локомотива» все больше напоминает 90-е годы.

    – Думаю, у «Локомотива» в ответ найдется масса контраргументов, когда их душили судьи.

    – Знаете, оправдать можно все. Мне кажется, это неправильно, когда бывшие арбитры входят в руководящий состав клубов. Какова их функция: правила игрокам объяснять? Но мы видим, что все ошибки в пользу «Локомотива». У меня этому одно объяснение: присутствие в руководстве клуба человека, который был одним из лидеров нашего судейского корпуса, – сказал Червиченко.

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