Червиченко о работе Сухины в «Локомотиве»: «Судейство их матчей напоминает 90-е годы»

Бывший президент Андрей Червиченко выразил мнение, что в нынешнем сезоне арбитры благосклонны к «Локомотиву».

– Мне кажется, играл лучше. «Локомотиву» здорово прет, и он из этой ситуации выжимает все. Но все же у меня свой взгляд на этот . Все видели, как был забит первый мяч. Ивановича ударили по ногам, судья не зафиксировал нарушение, и пошла голевая атака.

«Локомотив» – единственный клуб в премьер-лиге, где арбитр, который еще пару лет назад был действующим судьей, я говорю про Сухину, является функционером клуба. Мне кажется, перед ним стоит одна задача, и точно она не связана с тренировочным процессом. Судейство матчей «Локомотива» все больше напоминает 90-е годы.

– Думаю, у «Локомотива» в ответ найдется масса контраргументов, когда их душили судьи.

– Знаете, оправдать можно все. Мне кажется, это неправильно, когда бывшие арбитры входят в руководящий состав клубов. Какова их функция: правила игрокам объяснять? Но мы видим, что все ошибки в пользу «Локомотива». У меня этому одно объяснение: присутствие в руководстве клуба человека, который был одним из лидеров нашего судейского корпуса, – сказал Червиченко.

Юрий Семин – наш Алекс Фергюсон. Не мешайте ему