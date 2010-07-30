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Александр Медведев: «Малком будет получать на уровне нынешних лидеров «Зенита»

Теги Зенит премьер-лига Россия Барселона Ла Лига Александр Медведев Халк Малком Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уровень зарплаты полузащитника «Барселоны» Малкома в случае его трансфера в петербургский клуб, а также возможное недовольство игроков по аналогии с ситуацией, которая сложилась после перехода Халка.

«Малком будет получать на уровне нынешних лидеров «Зенита». В этом смысле перекосов не будет.

У нас сейчас в команде отличная сплоченная атмосфера, нет разделения на легионеров и россиян. Есть сильные лидеры, такие как Иванович, Дзюба. Если Малком, дай бог, приедет, зная его характер и отношение к футболу, его потенциал, он легко вольется в команду. Тем более что от команды поступил сигнал, что нам нужны такие классные игроки. И очень надеюсь, что он к нам перейдет.

Не надо забывать, что Халк после короткого периода, когда его приняли в штыки, потом стал полноценным членом команды, лидером, бомбардиром. А сейчас, я думаю, даже не нужен будет этот переходный период», – сказал Медведев. 

Ранее сообщалось, что зарплата бразильца в «Зените» может составить 6,5 миллиона евро в год.

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