Адриано подпишет 4-летний контракт с «Палмейрасом», у «Спартака» останется 50% прав

Нападающий Луис Адриано близок к переходу в «Палмейрас».

По информации Globo Esporte, 32-летний футболист договорился с бразильским клубом о контракте до 2023 года.

Как сообщает источник, форвард расторгнет контракт с красно-белыми и перейдет в на правах свободного агента. Московский клуб сохранит 50% прав на Адриано.

Адриано перешел в «Спартак» в 2017 году. В прошедшем сезоне РПЛ он сыграл 23 матча, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.