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Адриано подпишет 4-летний контракт с «Палмейрасом», у «Спартака» останется 50% прав

Теги Спартак Луис Адриано Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Футбол

Нападающий «Спартака» Луис Адриано близок к переходу в «Палмейрас».

По информации Globo Esporte, 32-летний футболист договорился с бразильским клубом о контракте до 2023 года.

Как сообщает источник, форвард расторгнет контракт с красно-белыми и перейдет в «Палмейрас» на правах свободного агента. Московский клуб сохранит 50% прав на Адриано. 

Адриано перешел в «Спартак» в 2017 году. В прошедшем сезоне РПЛ он сыграл 23 матча, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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