ESPN: Адриано может расторгнуть контракт со «Спартаком» и перейти в «Палмейрас»

Нападающий Луис Адриано может продолжить карьеру в Бразилии.

По информации журналиста ESPN Brasil Жиана Одди, интересуется 32-летним футболистом и предлагает ему контракт, рассчитанный на 4 года.

Как сообщает источник, форвард хочет вернуться в Бразилию и намерен расторгнуть контракт с красно-белыми, чтобы перейти в бразильский клуб на правах свободного агента. Стороны продолжают работу над сделкой, трансферное окно в Бразилии закрывается 31 июля.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Фламенго».

Адриано перешел в «Спартак» в 2017 году. В прошедшем сезоне РПЛ он сыграл 23 матча, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.