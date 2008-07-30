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ESPN: Адриано может расторгнуть контракт со «Спартаком» и перейти в «Палмейрас»

Теги Спартак Луис Адриано Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Футбол

Нападающий «Спартака» Луис Адриано может продолжить карьеру в Бразилии.

По информации журналиста ESPN Brasil Жиана Одди, «Палмейрас» интересуется 32-летним футболистом и предлагает ему контракт, рассчитанный на 4 года.

Как сообщает источник, форвард хочет вернуться в Бразилию и намерен расторгнуть контракт с красно-белыми, чтобы перейти в бразильский клуб на правах свободного агента. Стороны продолжают работу над сделкой, трансферное окно в Бразилии закрывается 31 июля.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Фламенго».

Адриано перешел в «Спартак» в 2017 году. В прошедшем сезоне РПЛ он сыграл 23 матча, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

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