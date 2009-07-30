Василий Уткин: «Кононов не предназначен для работы в «Спартаке», Цорн – просто салага»

Журналист Василий Уткин поделился мнением о главном тренере Олеге Кононове и генеральном директоре красно-белых .

После 3 туров московский клуб занимает в таблице РПЛ 10-е место.

«Кононов не предназначен для этой работы. Он мнительный, робкий и косноязычный человек, которого назначили за внешний вид, за экстерьер. Но что ж ему, плохо одеваться нужно было? Он-то в чем виноват?

В чем виноват Цорн, который не умеет делать то, что ему поручено? Он ни в чем не виноват. Зачем ему отказываться от такой работы? Он нормальный матч-агент. Извините меня, пожалуйста. Он ничего дурного не сделал, ни у кого ничего не украл, но он просто салага.

Настоящий матерый агент, который разбирается в деле, не своих игроков куда-то тянет и не права зарегистрировать пытается. Он работает в первую очередь на рост проекта, а не на рост своего агентского статуса.

Что должно случиться, чтобы «Спартак» сменил эту парадигму? Я недавно подписался на канал «Лига плохих шуток». Не поймите как руководство к действию, я говорю сейчас очень иносказательно. Это просто то, что пришло мне в голову. Я уже даже забыл вопрос, который мне задали. Так вот: что сейчас нужно для воссоединения группы «Битлз»? Два выстрела.

Можно ли сказать, что «Спартаку» не повезло в матче с «Тамбовом»? «Спартаку» очень сильно не повезло, но в другом и очень давно», — цитирует Уткина Sport24 со ссылкой на эфир «Эхо Москвы».