Безбородов назначил пенальти в ворота «Локо» после консультации с видеоассистентами на 42-й минуте матча

принимает «Локомотив» (1:0, первый тайм) в рамках 3-го тура чемпионата России.

Главный судья встречи обратился за помощью в видеоассистентам, чтобы изучить момент с возможным фолом защитника «железнодорожников» Мурило Серкейры на форварде ЦСКА Федоре Чалове.

После консультаций было принято решение назначать пенальти в ворота , который реализовал Чалов на 42-й минуте встречи.

Это первый пенальти, назначенный после применения системы VAR во время матча чемпионата России.

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