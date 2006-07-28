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Безбородов назначил пенальти в ворота «Локо» после консультации с видеоассистентами на 42-й минуте матча

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Владислав Безбородов видеоповторы Федор Чалов Футбол

ЦСКА принимает «Локомотив» (1:0, первый тайм) в рамках 3-го тура чемпионата России. 

Главный судья встречи Владислав Безбородов обратился за помощью в видеоассистентам, чтобы изучить момент с возможным фолом защитника «железнодорожников» Мурило Серкейры на форварде ЦСКА Федоре Чалове.

После консультаций было принято решение назначать пенальти в ворота «Локо», который реализовал Чалов на 42-й минуте встречи.

Это первый пенальти, назначенный после применения системы VAR во время матча чемпионата России. 

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча, также его можно посмотреть на сайте в прямом эфире.

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