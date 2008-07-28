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Безбородов впервые использовал VAR в РПЛ и не назначил пенальти в ворота «Локо»

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов Дмитрий Живоглядов видеоповторы Футбол

ЦСКА принимает «Локомотив» (0:0, первый тайм) в рамках 3-го тура чемпионата России. 

Главный судья встречи Владислав Безбородов принял решение изучить момент с касанием мяча рукой защитника «железнодорожников» Дмитрия Живоглядова внутри штрафной площади на 8-й минуте встречи. 

После просмотра видеоповтора арбитр определил, что в данном игровом моменте не следует назначать пенальти.

Это первое применение системы VAR во время матча чемпионата России. 

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча, также его можно посмотреть на сайте в прямом эфире.

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