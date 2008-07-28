Безбородов впервые использовал VAR в РПЛ и не назначил пенальти в ворота «Локо»

принимает «Локомотив» (0:0, первый тайм) в рамках 3-го тура чемпионата России.

Главный судья встречи Владислав Безбородов принял решение изучить момент с касанием мяча рукой защитника «железнодорожников» внутри штрафной площади на 8-й минуте встречи.

После просмотра видеоповтора арбитр определил, что в данном игровом моменте не следует назначать пенальти.

Это первое применение системы VAR во время матча чемпионата России.

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