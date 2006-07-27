Зидан после 3:7 от «Атлетико»: «Убежден, «Реал» проведет хороший сезон»

Главный тренер Зинедин Зидан подвел итоги матча с «Атлетико» (3:7) в рамках .

«Теперь мы будем мотивированы, я в этом не сомневаюсь. Убежден, мы проведем хороший сезон.

Сегодня мы не можем быть довольны. Но в целом я убежден, что наша команда выступит очень хорошо.

Поражение меня не волнует, но оно неприятно. Мы выходим на поле не для того, чтобы проигрывать. Но так вышло, и не нужно оглядываться назад. Это была плохая игра.

Мы крайне неудачно начали матч. К 8-й минуте проигрывали 0:2 и не пытались что-то изменить. В первом тайме было тяжело. Нам всего не хватало и прежде всего – интенсивности, необходимой на таком уровне.

забил семь голов, такое допускать нельзя. Игроки это тоже осознают и разочарованы произошедшим. Переваривать все это нет необходимости – это предсезонный матч, и нам нужно быть спокойными.

Азар сыграл плохо? Все сыграли плохо. Игра у нас не получилась, особенно в дебюте. Соперник во всем превзошел нас, вот и все. Больше добавить нечего», – сказал Зидан.