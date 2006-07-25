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«Тамбов» продал 20 тысяч билетов на матч со «Спартаком». Игра пройдет в Саранске

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Мордовия Арена Тамбов Спорт-Экспресс Футбол

 Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о количестве проданных билетов на игру со «Спартаком».

– Настрой у футболистов перед «Спартаком» боевой, тем более, что матч с красно-белыми станет для «Тамбова» первым формально домашним в сезоне. Знаю, что субботнюю игру посетит большое количество болельщиков, на данный момент продано около 20 тысяч билетов. Рассчитываем набрать очки в эти выходные.

- Сколько болельщиков из Тамбова посетят игру?

– Официально заявки подали около 400 человек, но огромное количество болельщиков собираются приехать в Саранск своим ходом. Из 20 тысяч проданных билетов 3-4 тысячи за болельщиками «Спартака», остальные 16 – или наша поддержка из Тамбова, или любители футбола из Саранска, – сказал Худяков.

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