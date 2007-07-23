Спортдиректор «Тамбова»: «Уткин развел непонятный кипеж. Григорян согласовал поход на «Матч ТВ»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков высказался о появлении главного тренера команды Александра Григоряна в эфире «Матч ТВ» в день перед матчем с .

– Как в «Тамбове» относятся к походам Александра Григоряна на ?

– Нормально. Главное, чтобы это не влияло на результат. Когда Григорян в 11 вечера перед матчем был на «Матч ТВ», Уткин развел в интернете какой-то непонятный кипеж! Это его личное мнение. Григоряну никто не запрещал.

– Не один Уткин удивился приходу Григоряна на «Матч ТВ».

– Григорян согласовывает все свои действия. В десять часов, когда команда уже отдыхала, он поехал на «Матч ТВ». Ничего страшного не произошло.

– Возникает подозрение, что у Григоряна невысокая зарплата в «Тамбове», поэтому он подрабатывает на «Матч ТВ».

– Я не сомневаюсь, что у него одна из самых низких зарплат среди главных тренеров РПЛ. У нас не очень большой бюджет.

– Значит, вы не против, чтобы Григорян совмещал работу главного тренера и эксперта «Матч ТВ»?

– Если это не будет мешать команде. Мы играли в Москве, а Григорян за день до этого поехал на три часа на «Матч ТВ». Здесь нет ничего страшного. А когда идет тренировочный цикл, он сам никуда не будет ездить. Я уверен в этом даже не на сто, а на двести процентов!

Мы были в Москве, появилось «окошко», Григорян сходил на «Матч ТВ». Такое стечение обстоятельств. Если мы были бы в Тамбове, Григоряна никто бы не отпустил. Да и он сам никогда бы в жизни не поехал, – сказал Худяков.

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