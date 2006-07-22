Реклама 18+
Реклама 18+

Бердыев возглавит «Динамо» в случае поражения в матче с «Уралом»

Теги Дмитрий Хохлов Курбан Бердыев премьер-лига Россия Динамо Москва Виталий Кафанов Футбол

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов близок к отставке.

Сообщается, что для сохранения своего поста тренер должен одержать победу в матче с «Уралом» и не провалить матчи со «Спартаком», «Зенитом» и «Локомотивом».

Курбан Бердыев уже отклонил все предложения, что у него были, и ждет того, как будет развиваться ситуация в московском клубе. В случае его назначения вторым тренером «Динамо» станет Виталий Кафанов, который сейчас работает в «Ростове».

В первых двух турах РПЛ «Динамо» сыграло вничью с тульским «Арсеналом» (1:1) и потерпело поражение в матче с казанским «Рубином» (0:1), который с 37-й минуты играл вдесятером.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться