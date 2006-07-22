Бердыев возглавит «Динамо» в случае поражения в матче с «Уралом»

Главный тренер Дмитрий Хохлов близок к отставке.

Сообщается, что для сохранения своего поста тренер должен одержать победу в матче с «Уралом» и не провалить матчи со «Спартаком», «Зенитом» и «Локомотивом».

уже отклонил все предложения, что у него были, и ждет того, как будет развиваться ситуация в московском клубе. В случае его назначения вторым тренером «Динамо» станет , который сейчас работает в «Ростове».

В первых двух турах РПЛ «Динамо» сыграло вничью с тульским «Арсеналом» (1:1) и потерпело поражение в матче с казанским «Рубином» (0:1), который с 37-й минуты играл вдесятером.